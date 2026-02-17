Sempre più online ma sempre più soli il paradosso dei ragazzi social

Un nuovo studio rivela che i giovani trascorrono molte ore sui social media, ma questa abitudine non li rende meno soli. La causa è l'uso eccessivo di piattaforme come Instagram e TikTok, che spesso sostituiscono le relazioni di persona. Un esempio concreto è la crescita dei messaggi di isolamento tra gli adolescenti, anche tra chi ha centinaia di amici virtuali.

(Adnkronos) – Sentirsi soli nel cuore della ‘community’. E’ il paradosso dei ragazzi social: più ore passano online e più aumenta la probabilità di sperimentare una condizione di isolamento. E’ il ritratto che emerge da uno studio condotto negli Usa su decine di migliaia di universitari, età tra i 18 e i 24 anni. La ricerca, pubblicata sul ‘Journal of American College Health’, evidenzia che i giovani utenti maggiormente assidui hanno il 38% di probabilità in più di provare questa distanza sociale. In termini temporali, trascorrere 16 ore a settimana sui social media – o 2 ore e più al giorno – è associato a un rischio amplificato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sempre più online ma sempre più soli, il paradosso dei ragazzi social Sempre connessi, ma sempre più soli: 2 giovani su 3 sperimentano il fenomeno della solitudine digitale Minori: sempre più soli, connessi e violenti. Preoccupazione per il boom di reati sessuali (anche online) Un ragazzino di appena 14 anni ha attirato un coetaneo con deficit cognitivo in uno scantinato a Quarto Oggiaro, dove lo ha sequestrato e aggredito. Sicurezza: Perché a Grosseto se i reati calano la paura aumenta Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. La curiosa vicenda dei preservativi olimpici di Milano Cortina, esauriti in soli tre giorni ed ora rivenduti online come souvenir a più di 100 euro. - facebook.com facebook