Il Bologna su Comotto ma c’è il nodo formula | il Milan ragiona | CM

Il Bologna sta valutando l’acquisto di Christian Comotto, centrocampista centrale attualmente in forza al Milan. La società emiliana è interessata a formulare un’offerta per il giocatore, che potrebbe trasferirsi in vista della prossima stagione. Tuttavia, resta da definire la formula del trasferimento, mentre il Milan sta considerando le sue opzioni. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata.

Christian Comotto piace al Bologna in vista della prossima stagione con i rossoblu che sono pronti a presentare un’offerta al Milan per assicurarsi il cartellino del centrocampista centrale. Il Bologna pensa a Comotto del Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, le due società si sarebbero date appuntamento alla fine del campionato per parlare del giovane talento che sarà di ritorno da La Spezia, pronto a vivere la sua prima stagione da protagonista in Serie A. In casa rossonera il classe 2008 rischia fortemente di trovare poco spazio in vista del prossimo campionato con il club che sarebbe disposto a cederlo nuovamente in prestito per vederlo all’opera nella massima serie.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Il Bologna su Comotto, ma c’è il nodo formula: il Milan ragiona | CM Notizie correlate Milan, Comotto in prestito in Serie A: pronto il nuovo step per il centrocampista | CMIl Milan crede molto in Christian Comotto, giovane centrocampista della squadra rossonera ora in prestito allo Spezia in Serie B. Parma e Bologna su Christian Comotto, Milan aperto alla cessione in prestitoPartito durante la scorsa estate destinazione La Spezia per andare a giocare con maggiore continuità, Christian Comotto è entrato nel mirino di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Comotto jr. piace al Bologna, Donadoni: Ha potenzialità, ma va supportato; Spezia, Comotto: il talentino che ha stregato Sartori; Mercato, il Bologna cerca un colpo giovane a centrocampo. Nel mirino anche Comotto del Milan; Angori, Barbieri, Comotto e Romano: i nomi per il nuovo Bologna. Piace anche Koleosho. Il Bologna su Comotto, ma c’è il nodo formula: il Milan ragiona | CMIl Bologna ha messo nel mirino Comotto in vista della prossima stagione con il centrocampista che potrebbe salutare il Milan ... calciomercato.it Comotto jr. piace al Bologna, Donadoni: Ha potenzialità, ma va supportatoIl futuro del centrocampista classe 2008 Christian Comotto sarà quasi sicuramente al Milan che vuole puntare su di lui, ma chissà che non possa esserci spazio per il mercato. In passato il nome del gi ... tuttobolognaweb.it Il pluripremiato film israelo-palestinese torna a Bologna x.com L'Idea di Pianoro. . CENA ROSSOBLU: UN GRANDE SUCCESSO. È piena la Sala dell'Arci di San Lazzaro di Savena, quando inizia la Cena Rossoblu, con il presidente del Bologna Club di Pianoro a fare gli onori di casa. Ospiti d'onore Michele Paramatti e Ri - facebook.com facebook