Parma e Bologna su Christian Comotto Milan aperto alla cessione in prestito

Christian Comotto, giocatore del Parma, è stato oggetto di interesse da parte di alcune squadre di Serie A. Lo scorso estate è stato ceduto in prestito alla Spezia per avere più opportunità di giocare, e ora il Bologna e altre squadre stanno valutando un possibile trasferimento. Il Milan, invece, ha aperto alla possibilità di cederlo in prestito.

Partito durante la scorsa estate destinazione La Spezia per andare a giocare con maggiore continuità, Christian Comotto è entrato nel mirino di alcune squadre di Serie A. Bologna e Parma sono su Comotto (Ansa Foto) – calciomercato.it Il giovane centrocampista, classe 2008, viene considerato dal Milan un possibile titolare del futuro e la società non vuole sbagliare i passaggi della crescita del ragazzo. Il Bologna è sulle tracce del giovane da tempo con Giovanni Sartori che si è recato anche nella città ligure per seguire da vicino le prestazioni del calciatore di proprietà del Milan e provare a capire se sia già pronto per la massima serie. Secondo quanto riportato da TuttoSport, ci sarebbe anche il Parma sulle tracce del centrocampista. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

