Milan Comotto in prestito in Serie A | pronto il nuovo step per il centrocampista | CM

Il Milan ha deciso di far partire in prestito Christian Comotto allo Spezia, squadra di Serie B, per farlo maturare ulteriormente. Il centrocampista, che fa parte del settore giovanile rossonero, si sta preparando per affrontare questa nuova esperienza, mentre la società tiene d'occhio il suo percorso di crescita. Comotto è pronto a mettersi alla prova in una categoria diversa da quella di appartenenza.

Il Milan crede molto in Christian Comotto, giovane centrocampista della squadra rossonera ora in prestito allo Spezia in Serie B. Il Milan è pronto a cedere un gioiello in prestito (Ansa Foto) – calciomercato.it I rossoneri stanno studiando un piano per far crescere al meglio il giovane mediano in vista della prossima stagione e starebbero già valutando quale possa essere lo step migliore in vista del campionato 20262027. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l’intenzione del Milan sarebbe quella di vedere all’opera il giovane centrocampista in Serie A. Non è da escludere, quindi, un prestito in un club italiano per il prossimo anno e vedere da vicino il classe 2008 per capire se possa essere pronto ad inserirsi in prima squadra in vista dell’estate 2027. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

