Il blitz vicino al cantiere Tav Fiamme in una centralina Spunta la pista sabotaggio

Da lanazione.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio scoppiato nelle vicinanze di un cantiere legato alla Tav ha portato all’intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno interessato una centralina elettrica, e subito si è ipotizzato un possibile atto di sabotaggio. Le autorità stanno investigando per chiarire le cause dell’incendio, che inizialmente sembrava accidentale. Nessuna persona è rimasta coinvolta e le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità.

Quello che poteva sembrare in un primo momento un incendio accidentale, si è rivelato essere qualcos’altro. Perché accanto a quella centralina che ha preso fuoco, infatti, è stata trovata una coperta imbevuta di cherosene. È successo in un’area ferroviaria lungo viale Edmondo de Amicis, all’altezza del cavalcavia dell’Affrico. Intorno alle 4 del mattino di ieri è scattato l’allarme. Sul posto i vigili del fuoco, chiamati per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Durante le operazioni, è stato rinvenuto il panno intriso della sostanza infiammabile, elemento che ha fatto scattare la chiamata alle forze dell’ordine. Sono dunque intervenuti i carabinieri e la polizia ferroviaria, mentre successivamente ha raggiunto l’area anche la Digos per avviare gli accertamenti del caso.🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Il blitz vicino al cantiere Tav. Fiamme in una centralina. Spunta la pista sabotaggio

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