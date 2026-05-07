Il blitz vicino al cantiere Tav Fiamme in una centralina Spunta la pista sabotaggio

Un incendio scoppiato nelle vicinanze di un cantiere legato alla Tav ha portato all’intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno interessato una centralina elettrica, e subito si è ipotizzato un possibile atto di sabotaggio. Le autorità stanno investigando per chiarire le cause dell’incendio, che inizialmente sembrava accidentale. Nessuna persona è rimasta coinvolta e le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità.

Quello che poteva sembrare in un primo momento un incendio accidentale, si è rivelato essere qualcos’altro. Perché accanto a quella centralina che ha preso fuoco, infatti, è stata trovata una coperta imbevuta di cherosene. È successo in un’area ferroviaria lungo viale Edmondo de Amicis, all’altezza del cavalcavia dell’Affrico. Intorno alle 4 del mattino di ieri è scattato l’allarme. Sul posto i vigili del fuoco, chiamati per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Durante le operazioni, è stato rinvenuto il panno intriso della sostanza infiammabile, elemento che ha fatto scattare la chiamata alle forze dell’ordine. Sono dunque intervenuti i carabinieri e la polizia ferroviaria, mentre successivamente ha raggiunto l’area anche la Digos per avviare gli accertamenti del caso.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il blitz vicino al cantiere Tav. Fiamme in una centralina. Spunta la pista sabotaggio Notizie correlate Firenze, incendio nel cantiere Tav: trovata coperta imbevuta di cherosene. Allarme sabotaggioFirenze, 6 maggio 2026 – Quello che poteva sembrare in un primo momento un incendio accidentale si è rivelato essere qualcos’altro. Incendio nel cantiere Tav di Firenze Campo di Marte: ripetitore in fiamme. Coperta intrisa di cherosene bagnata dalla pioggiaFIRENZE – Incendio nel cantiere dell’Alta Velocità, a Firenze Campo di Marte, dove si sta scavando il passante sotterraneo. Altri aggiornamenti Si parla di: Il blitz vicino al cantiere Tav. Fiamme in una centralina. Spunta la pista sabotaggio; Biennale Arte, blitz delle Pussy Riot al padiglione russo: lanciati fumogeni.