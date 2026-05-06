A Firenze, un incendio in un cantiere legato alla Tav ha attirato l’attenzione dopo che è stata trovata una coperta imbevuta di cherosene. Le forze dell’ordine stanno considerando la possibilità di un atto doloso, dato che l’incidente inizialmente sembrava accidentale. La scoperta ha portato a un approfondimento sul sospetto di sabotaggio, mentre le indagini continuano per chiarire le cause e le eventuali responsabilità.

Firenze, 6 maggio 2026 – Quello che poteva sembrare in un primo momento un incendio accidentale si è rivelato essere qualcos’altro. Perché accanto a quella centralina che ha preso fuoco, infatti, è stata trovata una coperta imbevuta di cherosene. L’allarme per l’incendio. È successo al cantiere Tav lungo viale Edmondo de Amicis a Firenze, all’altezza del cavalcavia dell’Affrico. Intorno alle 04 del mattino di mercoledì 6 maggio scatta l’allarme. Sul posto arrivano i vigili del fuoco, chiamati per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. https:www.lanazione.itmeteotoscana-maltempo-diretta-bpn7no7w La coperta imbevuta di cherosene. Durante le operazioni, viene rinvenuto il panno intriso della sostanza infiammabile, elemento che ha fatto scattare la chiamata alle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, incendio nel cantiere Tav: trovata coperta imbevuta di cherosene. Allarme sabotaggio

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