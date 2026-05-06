Nella zona di Firenze Campo di Marte, nel cantiere dell'Alta Velocità dedicato al passante sotterraneo, si è verificato un incendio che ha interessato un ripetitore. Le fiamme hanno coinvolto una coperta intrisa di cherosene, che si trovava bagnata dalla pioggia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

FIRENZE – Incendio nel cantiere dell’Alta Velocità, a Firenze Campo di Marte, dove si sta scavando il passante sotterraneo. Tra le ipotesi anche quella del gesto doloso. Secondo la ricostruzione ignoti sarebbero entrati scavalcando la recinzione. Le fiamme hanno colpito anche un ripetitore e apparati 5G. Intervenuti i vigili del fuoco, con nucleo Nbcr, e le forze dell’ordine. Indagano la Polfer e la Digos. L’inchiesta è coordinata dalla procura di Firenze. Non è ancora stabilito, secondo quanto si apprende, che la coperta sia riconducibile all’episodio ma gli accertamenti sono in corso anche su questo reperto come eventuale innesco. La circolazione dei treni nord-sud procede in modo regolare e non risente dell’episodio.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Incendio nel cantiere Tav di Firenze Campo di Marte: ripetitore in fiamme. Coperta intrisa di cherosene bagnata dalla pioggia

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