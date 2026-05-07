Il Bioparco di Roma ha deciso di aderire alla campagna internazionale chiamata “Reverse the red”, volta a combattere l’estinzione di numerose specie di animali e piante. La iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’emergenza legata alla perdita di biodiversità e coinvolge diversi enti e organizzazioni in tutto il mondo. La partecipazione del parco fa parte di un progetto volto a promuovere azioni concrete per la tutela delle specie a rischio.

Cosa: Adesione del Bioparco di Roma alla campagna globale “Reverse the red”, promossa per contrastare l’estinzione delle specie animali e vegetali minacciate.. Dove e Quando: Presso il Bioparco di Roma, durante l’intera giornata di domenica 10 maggio 2026.. Perché: Per sensibilizzare grandi e piccoli sull’importanza vitale della conservazione della natura attraverso giochi educativi, letture animate, spettacoli teatrali e visite guidate con esperti naturalisti.. Roma si prepara a vivere una domenica all’insegna del profondo rispetto per la natura e della consapevolezza ambientale. Il 10 maggio 2026, la Capitale diventerà uno dei palcoscenici principali per una battaglia silenziosa ma cruciale per il futuro del nostro pianeta.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il Bioparco di Roma contro l’estinzione: invertiamo il rosso

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