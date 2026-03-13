il bioparco di roma accoglie quattro giovani lupi grigi eurasiatici

Al Bioparco di Roma sono arrivati quattro giovani lupi grigi eurasiatici, di cui due femmine e due maschi, tutti provenienti dalla stessa cucciolata. Questi esemplari sono stati trasferiti nel parco e si trovano ora nella loro nuova area di accoglienza. La loro presenza rappresenta un’ulteriore introduzione di questa specie nel centro zoologico.

Al Bioparco di Roma sono arrivati quattro giovani individui di lupo grigio eurasiatico (Canis lupus lupus), due femmine e due maschi, appartenenti alla stessa cucciolata. “Gli animali, che ad aprile compiranno un anno, sono in ottime condizioni di salute – spiega la Presidente del Bioparco di Roma Paola Palanza, etologa e professore ordinario presso l’Università di Parma – e si dimostrano vivaci e curiosi. In questi primi giorni stanno esplorando attentamente l’area di circa mille metri quadrati a loro dedicata, di recente riqualificata e arricchita con tronchi, vegetazione e altri elementi ambientali che favoriscono comportamenti naturali di investigazione e marcatura del territorio, di interazione sociale e gioco”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

