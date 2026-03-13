Il Bioparco di Roma accoglie quattro lupi eurasiatici

Al Bioparco di Roma sono stati introdotti quattro lupi grigi eurasiatici, due femmine e due maschi, tutti provenienti dalla stessa cucciolata. Gli animali sono arrivati recentemente e fanno parte della specie Canis lupus lupus. La notizia riguarda l’inserimento di questi quattro esemplari nel recinto del parco, dove resteranno a vivere e a essere osservati.

AGI - Al Bioparco di Roma sono arrivati quattro giovani lupi grigi eurasiatici (Canis lupus lupus), due femmine e due maschi, appartenenti alla stessa cucciolata. "Gli animali, che ad aprile compiranno un anno, sono in ottime condizioni di salute - spiega la presidente del Bioparco di Roma Paola Palanza, etologa e professore ordinario presso l' Università di Parma - e si dimostrano vivaci e curiosi. In questi primi giorni stanno esplorando attentamente l'area di circa mille metri quadrati a loro dedicata, di recente riqualificata e arricchita con tronchi, vegetazione e altri elementi ambientali che favoriscono comportamenti naturali di investigazione e marcatura del territorio, di interazione sociale e gioco".