Francavilla Settimana Santa | fitto calendario di mostre concerti e incontri culturali

A Francavilla Fontana la Settimana Santa 2026 si distingue per un calendario ricco di eventi culturali e religiosi. Sono previste mostre, concerti e incontri che coinvolgono sia la comunità locale sia i visitatori. Il programma, organizzato dal Comune, si sviluppa lungo tutta la settimana e unisce le tradizioni religiose a iniziative di carattere culturale.

La città si apre a un percorso che intreccia fede, memoria e produzione culturale contemporanea. Il programma offre due appuntamenti di particolare rilievo, entrambi a cura dell'Amministrazione Comunale. Il 31 marzo, nella Basilica del SS. Rosario, va in scena “La Passione”, spettacolo con Sebastiano Somma e il maestro Francesco Finizio, che propone una lettura intensa e teatrale dell’evento centrale della tradizione cristiana. Il 1° aprile, ancora in Basilica, l’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento Oles esegue il Requiem di Mozart, una delle pagine più alte della musica sacra occidentale. Il calendario prende avvio con la mostra “Colori tra fede, devozione e tradizione” a cura de “La Sfera”, in corso fino al 6 aprile nella sede associativa di via Benanduci. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Francavilla, Settimana Santa: fitto calendario di mostre, concerti e incontri culturali Articoli correlati Mostre, concerti ed incontri. Tutti gli eventi di oggi e domaniIn occasione della Giornata Internazionale della Donna, Lucca celebra l’universo femminile con un ricco calendario di appuntamenti che spaziano tra... Eventi, al via “Un mese col Basile”: mostre, concerti e incontri letterariPrende ufficialmente il via “Un mese col Basile”, il primo ciclo di eventi promosso dalla Fondazione Giovan Battista Basile, nata a Giugliano in... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Settimana Santa Argomenti discussi: Francavilla, Settimana Santa: fitto calendario di mostre, concerti e incontri culturali. Francavilla Fontana, il programma civile della Settimana Santa 2026FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Il Comune di Francavilla Fontana presenta il programma civile della Settimana Santa 2026, un calendario articolato che affianca alla tradizione religiosa una proposta cultur ... giornaledipuglia.com Francavilla Fontana, il racconto della Settimana Santa sbarca all’Aeroporto del SalentoFRANCAVILLA FONTANA - In questi giorni il biglietto da visita scelto da Aeroporti di Puglia per accogliere i viaggiatori in transito a Brindisi è il racconto della Settimana Santa di Francavilla ... lagazzettadelmezzogiorno.it