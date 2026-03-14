ProValtellina il bando Cultura vale 200mila euro in Valle

La Fondazione Pro Valtellina, guidata da Marco Dell’Acqua, ha annunciato l’apertura del bando Cultura che mette a disposizione 200 mila euro per progetti nella Valle. La decisione è stata comunicata all’inizio dell’anno e si rivolge a iniziative culturali che si svolgeranno nella zona. La fondazione ha diffuso i dettagli per la partecipazione e i criteri di selezione.

Fondazione Pro Valtellina - guidata da Marco Dell’Acqua (a destra nella foto) - apre l’anno con il tradizionale Bando Arte e Cultura, destinando risorse pari a 200mila euro a sostegno di progetti culturali promossi da enti del Terzo Settore ed enti pubblici in partenariato con organizzazioni non profit. Il bando rientra nell’attività della Fondazione, che opera sul territorio provinciale con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita della comunità, sostenendo iniziative in ambito sociale, culturale e ambientale e rafforzando il ruolo del Terzo Settore come attore di sviluppo locale. Con il Bando Arte e Cultura, Fondazione Pro... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - ProValtellina, il bando Cultura vale 200mila euro in Valle Articoli correlati Sostegno alle arti, a bando 200mila euro per le realtà piacentine: domande entro il 10 aprileDagli spettacoli dal vivo ai convegni, l’avviso è rivolto ai progetti con un valore compreso tra 5mila e 50mila euro: la presentazione «Favorire la... Capitale cultura, spesi 200mila euro. E il Comune chiede l’accesso agli attiA Fiesole regna l’amarezza per il sogno sfumato di diventare capitale della cultura 2028, considerando il millenario patrimonio artistico, storico e... Contenuti e approfondimenti su ProValtellina il bando Cultura vale... Argomenti discussi: ProValtellina, il bando Cultura vale 200mila euro in Valle. Arriva Cultura Cresce: il nuovo bando dedicato all’imprenditoria creativaA partire dal 10 dicembre 2025 sarà possibile presentare domanda per il bando Cultura Cresce, l’iniziativa del Ministero della Cultura dedicata alle imprese creative del Mezzogiorno. Fondi, ... it.blastingnews.com Capitale italiana della cultura 2028: aperto il bando del MiCIl Ministero della Cultura ha aperto il bando per il conferimento del titolo di Capitale italiana della cultura 2028. Invitati a candidarsi sono Comuni, Unioni di Comuni e Città metropolitane. Il ... exibart.com