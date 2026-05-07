Il balletto dei posti-auto Nuove regole | disagi e proteste

Nel comprensorio di via Pirandello al civico 6, si sono verificati disagi e proteste legate alle nuove regole per l’assegnazione dei posti auto. La discussione riguarda le modifiche introdotte nel sistema di distribuzione degli spazi di parcheggio all’interno del condominio, che hanno generato malcontento tra i residenti. La situazione ha portato a confronti tra inquilini e amministratori dell’edificio, evidenziando tensioni legate alla gestione degli spazi comuni.

Scoppia la polemica nel comprensorio di via Pirandello al civico 6 (alloggi Sap comunali, Servizi abitativi pubblici), a causa delle nuove modalità di assegnazione dei posti auto all’interno del condominio. In base al regolamento stilato dal Comune lo scorso anno, l’assegnazione dei parcheggi del comprensorio, che conta oltre cento alloggi, deve passare da un nucleo di valutazione composto da tre dipendenti comunali che ha il compito di "istruire il procedimento finalizzato alla verifica e alla definizione dell’idoneità della domanda e la formazione della graduatoria", si legge sul regolamento. Sono state proprio le nuove modalità e le criticità sorte in questi passaggi burocratici a far scoppiare la polemica tra i residenti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il “balletto“ dei posti-auto . Nuove regole: disagi e proteste Notizie correlate Rifiuti, nuove proteste: "Disagi per gli hotel"Allarme rifiuti a Cattolica durante il ponte pasquale: diverse segnalazioni parlano di disservizi che hanno riguardato alcune strutture ricettive... Villa Pullin: Doppio cantiere, disagi e 40 nuovi posti auto per iVilla Pullin, Montebelluna: Cantieri e Disagi per una Riqualificazione Attesa La riqualificazione del parcheggio di Villa Pullin a Montebelluna entra... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Il balletto dei posti-auto . Nuove regole: disagi e proteste; La Scala chiude in utile il 2025 e fa il record di incassi da biglietteria; Prima più cara e poltrone premium. Così gli aumenti mirati della Scala salvaguardano i posti più economici; Teatro alla Scala, aumentano i prezzi della Prima del 7 dicembre e quelli per i posti migliori (Fila M) durante l'intera stagione. Il balletto dei posti-auto . Nuove regole: disagi e protesteScoppia la polemica nel comprensorio di via Pirandello al civico 6 (alloggi Sap comunali, Servizi abitativi pubblici), a ... ilgiorno.it Nuove scoperte affiorano dagli scavi archeologici - facebook.com facebook Questo pomeriggio, 28 nuove reclute della Guardia Svizzera Pontificia hanno solennemente prestato giuramento di fedeltà a Papa Leone XIV nell’Aula Paolo VI in Vaticano. La cerimonia annuale, che si tiene ogni 6 maggio, ricorda l’eroico sacrificio delle Gua x.com