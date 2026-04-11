Durante il ponte pasquale a Cattolica sono state segnalate proteste legate alla gestione dei rifiuti, con alcune strutture ricettive che hanno riscontrato disagi. Diverse segnalazioni indicano problemi di disservizio, soprattutto nelle giornate di maggiore afflusso di turisti. La situazione ha attirato l’attenzione di residenti e operatori locali, preoccupati per le conseguenze sulla qualità del soggiorno e sull’immagine della località.

Allarme rifiuti a Cattolica durante il ponte pasquale: diverse segnalazioni parlano di disservizi che hanno riguardato alcune strutture ricettive proprio nei giorni di maggiore afflusso turistico. A denunciare la situazione è Massimo Cavalieri, presidente dell’Associazione albergatori cattolichina (nella foto): "Raccolte saltate, bidoni pieni e segnalazioni a Hera senza risposta, sono stati creati disagi rilevanti mettendo in difficoltà operatori e compromettendo il decoro urbano in una fase cruciale per l’avvio della stagione. Quello che si è verificato – continua Cavalieri – dal nostro punto di vista è un grave disservizio che ha colpito numerose strutture proprio nei giorni in cui la città era chiamata a presentarsi al meglio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti, nuove proteste: "Disagi per gli hotel"

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