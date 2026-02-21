Villa Pullin | Doppio cantiere disagi e 40 nuovi posti auto per i

Villa Pullin a Montebelluna sta vivendo un momento di grande fermento: i lavori di riqualificazione provocano disagi e congestionano le strade del quartiere. Due cantieri aperti disturbano il traffico e le attività quotidiane, mentre vengono realizzati oltre 40 nuovi posti auto. La comunità si prepara a un cambiamento importante, anche se temporaneo, che cambierà il volto dell’area. I residenti aspettano con ansia la fine dei lavori per vedere i risultati concreti.

Villa Pullin, Montebelluna: Cantieri e Disagi per una Riqualificazione Attesa. La riqualificazione del parcheggio di Villa Pullin a Montebelluna entra nella sua fase cruciale. Da lunedì 23 febbraio, infatti, prenderà il via un secondo cantiere che comporterà la chiusura temporanea del parcheggio sterrato. Questo intervento, parte di un piano più ampio per migliorare l’accessibilità e la funzionalità dell’area, si aggiunge alla conclusione dei lavori di sistemazione di 40 posti auto sul lato sud della villa, che saranno pienamente fruibili a partire da lunedì. L’obiettivo è rendere l’area più adatta alle esigenze dei cittadini, con particolare attenzione a anziani e persone con difficoltà motorie che frequentano il Centro Prelievi situato all’interno di Villa Pullin.🔗 Leggi su Ameve.eu

Traffico e parcheggi in borgo San Biagio, il Comune: "Nuovi posti auto e continuità della ciclabile in via Maggiore"Il quartiere San Biagio affronta da tempo le sfide legate al traffico e alla carenza di parcheggi.

Conferenza ad Abano “Il cantiere pittorico di Villa Bassi e gli affreschi in Villa Rigoni Savioli”La conferenza ad Abano, intitolata “Il cantiere pittorico di Villa Bassi e gli affreschi in Villa Rigoni Savioli”, fa parte del progetto “Di villa in villa” promosso dal dipartimento dei Beni culturali dell’Università di Padova.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.