Un episodio si è verificato in un quartiere di Iglesias, dove un uomo ha aggredito una donna con una mazza da baseball, rubandole il cellulare. Dopo l'aggressione, l'uomo è riuscito a fuggire prima dell'intervento delle forze dell'ordine. La vittima ha riportato lievi ferite e ha fornito una descrizione dell'aggressore, mentre le indagini sono in corso per identificare il responsabile e chiarire le circostanze dell'accaduto.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'aggressore a fuggire dopo aver colpito la donna?. Perché un ospite ha trasformato una serata tranquilla in una rapina?. Dove sono stati intercettati i Carabinieri dopo la fuga del sospettato?. Quali sono le accuse che pesano ora sul residente di Carbonia?.? In Breve Aggredito con mazza da baseball in una casa del centro di Iglesias.. Carabinieri intercettano il 44enne di Carbonia a poche centinaia di metri.. Vittima trasportata in pronto soccorso e dimessa dopo le cure alla schiena.. Arrestato trasferito presso la Casa Circondariale Ettore Scalas di Uta.. Un uomo di 44 anni residente a Carbonia è stato arrestato dai Carabinieri di Iglesias nella serata di ieri dopo aver aggredito con una mazza da baseball una sua conoscente per poi sottrarre il suo cellulare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iglesias: aggredisce con mazza da baseball e ruba il cellulare, fermato

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