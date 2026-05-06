Fermato mentre gira per strada con una mazza da baseball in metallo

Un giovane di 17 anni è stato fermato dalla polizia a Perugia mentre passeggiava in strada con una mazza da baseball in metallo. L'episodio è avvenuto in via Settevalli, quando gli agenti lo hanno notato con l’oggetto in mano e lo hanno sottoposto a controllo. Il ragazzo, cittadino italiano nato nel 2006, è stato fermato dalle forze dell’ordine in quella zona.

. Il giovane, cittadino italiano classe 2006, è stato notato dalla polizia in via Settevalli a Perugia mentre girava con in mano una mazza di metallo.Avvicinato dagli agenti, il giovane non è stato in grado di fornire una valida.🔗 Leggi su Perugiatoday.it A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook Notizie correlate Aggredito in strada con una mazza da baseball, uomo di 40 anni in ospedalePisa, 15 marzo 2026 – Un uomo di 40 anni di origine albanese è stato aggredito all'alba di oggi in via Rossini nel quartiere Cep di Pisa. Picchiata con una mazza da baseball dal fratello tossicodipendenteTempo di lettura: < 1 minuto Botte, calci e aggressioni con una mazza da baseball. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Gira per Sassari con mezzo chilo di cocaina nel trolley: arrestato - L'Unione Sarda.it; Terracina, evade dai domiciliari e gira in moto senza assicurazione: arrestato 55enne; LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Norris in pole davanti ad Antonelli. La Ferrari si perde sul più bello. Volevano tirare sassi a prostitute trans, nei guai due 18enni che erano in gira a RiminiDue 18enni sono stati fermati dalla Polizia mentre stavano per tirare sassi, con una fionda, contro alcune sex worker trans ... dire.it I carabinieri di Bojano hanno fermato un 35enne in relazione all'omicidio avvenuto nella notte a Civita di Bojano, dove un operaio di 50 anni, Nicola De Gregorio, è stato ucciso con calci, pugni e un oggetto contundente. Luigi Monaco, presunto autore dell'o - facebook.com facebook Campobasso, 51enne ucciso in casa dopo una lite: fermato un 35enne #omicidio x.com