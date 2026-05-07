Id-Plant Corso introduttivo all’identificazione delle piante
In occasione dell’International Day for Biodiversity del 22 maggio 2026, si tiene nuovamente ID. Plant all’Orto e Museo Botanico. Si tratta di un corso teorico-pratico dedicato all’identificazione di piante vascolari, rivolto a chi desidera acquisire conoscenze di base in materia. L’evento offre un’opportunità per imparare a riconoscere diverse specie di piante attraverso esercitazioni pratiche condotte sul campo.
In occasione dell‘International Day for Biodiversity 2026, 22 maggio 2026, torna ID. Plant all’Orto e Museo Botanico, il corso teorico-pratico introduttivo all’identificazione di piante vascolari.Il corso, della durata complessiva di 12 ore, si propone di offrire ai partecipanti gli strumenti di.🔗 Leggi su Pisatoday.it
November Mushroom Identification 2025
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