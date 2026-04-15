ID3 Neo la svolta dell’elettrico concreto Così parte il nuovo corso Volkswagen

Volkswagen ha lanciato il modello ID.3 Neo, un’auto elettrica che rappresenta una nuova fase per la casa automobilistica. La vettura, presentata come parte di una strategia di elettrificazione, si distingue per alcune modifiche rispetto alle versioni precedenti, anche se mantiene le caratteristiche di base. La produzione è iniziata recentemente, e il veicolo sarà disponibile sul mercato con specifiche tecniche aggiornate e un prezzo che mira a rendere più accessibile l’acquisto di un’auto elettrica.

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