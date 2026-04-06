Volkswagen ID4 addio con il restyling diventa ID Tiguan

Da ilgiornaledigitale.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Volkswagen ha annunciato che il modello ID.4, dopo il restyling, cambierà nome e sarà denominato ID. Tiguan. La mossa riguarda la trasformazione estetica e strutturale del veicolo, che si mantiene sul mercato con un nuovo nome. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza indicare altri dettagli sul cambio di denominazione o sui motivi di questa scelta.

Sì, la notizia è concreta: la Volkswagen ID.4 con il restyling cambia identità e diventa Volkswagen ID. Tiguan. Non è solo marketing: dietro c’è una trasformazione abbastanza profonda. Ecco tutte le novità di come sarà e quando arriva, separando fatti e anticipazioni Perché cambia nome. Volkswagen sta abbandonando i nomi “ID numerici” per usare quelli storici (Golf, Polo, Tiguan). L’obiettivo è rendere le elettriche più familiari e riconoscibili. In pratica: ID.4? ID. Tiguan. ID.3? in futuro potrebbe diventare ID. Golf. Come sarà (design). Non sarà una rivoluzione totale nelle proporzioni, ma un restyling molto più marcato del solito. Frontale. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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