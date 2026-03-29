Sabalenka inarrestabile | bis al Miami Open e Sunshine Double Gauff battuta in tre set

La tennista numero uno al mondo ha vinto il suo terzo titolo nel 2026, aggiudicandosi il Miami Open e completando così il Sunshine Double. In finale, ha battuto in tre set un’avversaria statunitense, che aveva eliminato in precedenza. Con questa vittoria, diventa la quinta giocatrice nella storia a vincere sia Indian Wells che Miami nello stesso anno.

La numero uno al mondo conquista il suo terzo titolo del 2026 e diventa la quinta giocatrice nella storia a centrare la doppietta Indian Wells-Miami. Per Coco Gauff niente da fare: 6-2, 4-6, 6-3 Aryna Sabalenka non si ferma più. La numero uno del ranking mondiale femminile ha conquistato il Miami Open 2026, quarto WTA 1000 della stagione, imponendosi in finale sulla statunitense Coco Gauff, quarta testa di serie, con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-3 in 2 ore e 11 minuti di gioco. La bielorussa si conferma così regina dei campi in cemento dell’Hard Rock Stadium, in Florida, dove il torneo mette in palio un montepremi complessivo di 9.411.725 dollari. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati WTA Miami 2026, Sabalenka doma Gauff e realizza il Sunshine DoubleIl miglior modo che i più forti hanno per confermare la propria supremazia è quello di aggiornare con costanza il libro dei record. Wta Miami 2026, Sabalenka batte Gauff e centra il Sunshine DoubleAGI - Numero 1 del tennis mondiale e ancora regina del "Miami Open", quarto Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo pari a 9. Tutti gli aggiornamenti su Miami Open Sabalenka insulta una tifosa durante la finale di Miami: Abbiamo sbagliato entrambe, mi spiaceAryna Sabalenka ha realizzato il Sunshine Double. La numero 1 della classifica WTA ha vinto il Miami Open battendo in una finale combattuta Coco Gauff. Secondo successo consecutivo per la bielorussa, ... fanpage.it Sabalenka trionfa al Wta Miami: Gauff battuta in tre setAryna Sabalenka si conferma campionessa di Miami grazie alla vittoria in finale su Coco Gauff, battuta 6-2, 4-6, 6-3 in 2 ore e 11 minuti. La bielorussa completa così il Sunshine Double e diventa la ... sport.sky.it