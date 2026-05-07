IBI 2026 Paolini soffre ma batte JeanJean dopo quasi tre ore di partita

Jasmine Paolini ha vinto il match contro Leolia JeanJean negli Internazionali BNL d’Italia, superando il turno al Centrale. La partita, durata quasi tre ore, è stata molto combattuta e più difficile del previsto per la giocatrice italiana, che era la campionessa in carica. La francese ha dato filo da torcere, rendendo il match lungo e complicato. Alla fine, Paolini ha prevalso, portando a casa la vittoria.

Jasmine Paolini batte Leolia JeanJean e supera il turno degli Internazionali BNL d’Italia. Al Centrale va in scena una partita quanto bella quanto infinita e più complicata del preventivato per l’italiana, campionessa in carica, che ha superato, non senza fatica, la francese n.127 del ranking WTA.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Jasmine Paolini, cuore e rimonta: Jeanjean battuta dopo quasi tre ore agli Internazionali d’Italia Internazionali d’Italia, Paolini soffre ma vola avanti: battuta Jeanjean in tre setLa campionessa in carica supera la francese Leolia Jeanjean dopo quasi tre ore di battaglia al Foro Italico. Approfondimenti e contenuti Paolini-Potapova: highlights Wta Indian Wells. VIDEOJasmine Paolini soffre ma rimonta all’esordio nel WTA 1000 di Indian Wells, battendo Anastasia Potapova 6-7, 6-2, 6-3 in 2h33'. Perso il primo set al tie-break, l’azzurra cambia ritmo e ribalta la ... sport.sky.it Paolini soffre, ma batte alla sua maniera Tomljanovic: è agli ottavi di Indian WellsJasmine Paolini vince una partita alla sua maniera per staccare il pass che vale gli ottavi di finale di Indian Wells. Una vittoria importante soprattutto per restituire fiducia all’azzurra, contro ... gazzetta.it