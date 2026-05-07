IBI 2026 Berrettini si ferma al primo turno | Popyrin vince 6-2 6-3 in un’ora e mezza

Al torneo IBI 2026, il giocatore italiano si è fermato al primo turno dopo aver perso in due set contro l’australiano. La partita è durata circa un’ora e mezza, con l’avversario che ha prevalso grazie a un servizio solido e risposte efficaci. Berrettini ha incontrato difficoltà nel gioco con il rovescio, permettendo all’avversario di controllare il match e portare a casa la vittoria con il punteggio di 6-2, 6-3.

L’australiano domina con il servizio e in risposta, sfrutta le difficoltà di Berrettini col rovescio e chiude senza problemi. Il romano salva un match point sul 5-3 ma alla quarta occasione cede Dura solo un’ora e mezza il torneo romano di Matteo Berrettini. Sul Centrale degli Internazionali BNL d’Italia 2026, l’australiano Alexey Popyrin si impone 6-2 6-3 con una prestazione efficace e concreta, sfruttando le difficoltà dell’azzurro al rovescio e dominando sia con il servizio che in risposta. Un esordio amaro per il romano, che non riesce mai a trovare il ritmo giusto sul campo di casa. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

Notizie correlate

Atp Miami 2026, Berrettini si ferma al terzo turno: Vacherot vince in due setFinisce al terzo turno il percorso di Matteo Berrettini al Miami Open, secondo Masters 1000 della stagione.

IBI 2026, Brancaccio ci prova ma non basta: Townsend vince 6-3 6-2 in un’ora e mezzaLa 25enne di Torre del Greco lotta fino in fondo ma la statunitense, specialista del doppio proveniente dalle qualificazioni, è superiore.

Contenuti utili per approfondire

IBI 2026, Berrettini si ferma al primo turno: Popyrin vince 6-2 6-3 in un’ora e mezzaL'australiano domina con il servizio e in risposta, sfrutta le difficoltà di Berrettini col rovescio e chiude senza problemi. Il romano salva un match point sul ... sportface.it

IBI 2026, giovedì da urlo al Foro Italico: Paolini, Sabalenka e sette azzurri in campoBerrettini apre il Centrale contro Popyrin, poi Paolini e Gauff. In serata Sonego e il big match Sabalenka-Krejcikova. Sulla BNP Paribas Arena il derby Nardi-Pe ... sportface.it