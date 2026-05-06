IBI 2026 Brancaccio ci prova ma non basta | Townsend vince 6-3 6-2 in un’ora e mezza

Nel torneo IBI 2026, la giovane atleta di Torre del Greco ha affrontato una sfida difficile contro la statunitense, specialista del doppio. Dopo un'ora e mezza di gioco, Townsend ha conquistato la vittoria con i punteggi di 6-3 e 6-2. La giocatrice italiana ha dato il massimo, ma non è riuscita a superare l’avversaria proveniente dalle qualificazioni.

La 25enne di Torre del Greco lotta fino in fondo ma la statunitense, specialista del doppio proveniente dalle qualificazioni, è superiore. Al secondo turno Townsend sfiderà Bouzkova. Non era un sorteggio fortunato, e l’esito lo ha confermato. Nuria Brancaccio esce al primo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2026 con il punteggio di 6-3 6-2 in poco più di un’ora e mezza di gioco contro la statunitense Taylor Townsend (n.90 WTA), proveniente dalle qualificazioni ma grandissima specialista del doppio. Le due non si erano mai affrontate prima in carriera. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate La San Giobbe ci prova ma non basta. Alla fine è Loreto Pesaro a sorridereLORETO PESARO 86 SAN GIOBBE 75 LORETO PESARO: Delfino 28, Del Prete, Aglio 2, Machniz, Valentini 20, Sgarzini 2, Tognacci 5, Graziani, Lomtadze 7,... Tirreno-Adriatico: Pellizzari ci prova due volte, ma vince Del Toro. Gli highlightsIl messicano Isaac Del Toro ha vinto la sesta tappa della Tirreno-Adriatico con arrivo a Camerino grazie a uno scatto finale in salita.