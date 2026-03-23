Finisce al terzo turno il percorso di Matteo Berrettini al Miami Open, secondo Masters 1000 della stagione. Dopo i successi contro il francese Muller e il kazako Alexander Bublik, nella notte italiana il romano è stato battuto 7-6(5) 6-4 dal monegasco Valentin Vacherot, che ha ottenuto il decimo successo nel circuito ATP del 2025 e raggiunto gli ottavi per la terza volta in un Masters 1000 dal sorprendente trionfo a Shanghai dello scorso anno firmato da numero 204 del mondo, diventando il campione con la più bassa classifica in un torneo di questa categoria. Allora superò Novak Djokovic in semifinale, e in finale il cugino francese Arthur Rinderknech. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Atp Miami 2026, Berrettini si ferma al terzo turno: Vacherot vince in due set

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