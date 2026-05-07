i vincitori dei david di donatello

I David di Donatello di quest'anno sono stati assegnati a diversi film e professionisti del cinema, con “Le città di pianura” di Francesco Sossai che ha ottenuto otto premi. La cerimonia ha riconosciuto anche altri titoli e figure del settore, contribuendo a delineare un quadro dei riconoscimenti nel panorama cinematografico italiano. I premi sono stati distribuiti tra varie categorie, premiando sia opere che singoli artisti coinvolti nella produzione.

Il film più premiato è stato “Le città di pianura” di Francesco Sossai, che ha vinto otto premi, compresi quelli più importanti Mercoledì sera a Roma c’è stata la 71esima cerimonia dei David di Donatello, i premi più importanti del cinema italiano. Il film più premiato è stato Le città di pianura di Francesco Sossai, che lo scorso autunno aveva ottenuto incassi piuttosto eccezionali, soprattutto per essere un film indipendente e senza troppa promozione, e che ha ottenuto otto riconoscimenti, tra cui quello per miglior film e miglior regia. Sempre per Le città di pianura Sergio Romano ha vinto il premio per miglior attore protagonista, mentre l’83enne Aurora Quattrocchi ha vinto quello come miglior attrice protagonista per Gioia mia di Margherita Spampinato.🔗 Leggi su Ilpost.it

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Il David di Donatello per il miglior produttore va al team del film Le città di pianura: Le città di pianura — Marta Donzelli e Gregorio Paonessa per Vivo Film, con Rai Cinema, in collaborazione con Philipp Kreuzer per Maze Pictures, Cecilia Trautvetter. ANS x.com