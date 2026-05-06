David di Donatello 2026 | i vincitori

Da universalmovies.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la cerimonia dei David di Donatello 2026, sono stati annunciati i vincitori delle diverse categorie, confermando la presenza di produzioni italiane di rilievo e il riconoscimento di artisti e filmmaker nel panorama cinematografico nazionale. La serata ha visto premi assegnati a film, attori e registi, attraverso una cerimonia che ha coinvolto il pubblico presente e gli spettatori da casa. La premiazione si è svolta in un’atmosfera di celebrazione per il cinema italiano.

Il cinema italiano non è morto, e nel corso della cerimonia dei David di Donatello 2026 ha dimostrato di essere più vivo che mai. La serata, in diretta su Rai1 e RaiPlay dagli studi di Cinecittà, inizia con l’elegante esibizione di Annalisa che prova così a svecchiare una cerimonia ingessata nel settore che intende premiare. Non è un periodo roseo per il cinema, seppur reduce dal successo al box office dell’ultimo lavoro di Checco Zalone che ha ricevuto il David dello Spettatore. Il palco dei David, da sempre, è un palcoscenico importante anche per essere megafono di messaggi importanti come quello rivolto alla richiesta di pace per quelle popolazioni oppresse da conflitti.🔗 Leggi su Universalmovies.it

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