Marco Aime a Palazzo Ducale | La cultura come seconda natura

Al Palazzo Ducale si svolge un evento del ciclo “Scienza Condivisa 2026 – Le stanze delle meraviglie”, promosso dalla Società di Letture e Conversazioni Scientifiche, con il supporto di Alberto Diaspro ed Enrico Paroletti. Tra gli interventi programmati, figura quello di Marco Aime, che ha parlato del ruolo della cultura come elemento intrinseco e naturale nella vita. L’iniziativa coinvolge esperti e appassionati e si svolge in più appuntamenti.

Prosegue il ciclo “Scienza Condivisa 2026 – Le stanze delle meraviglie”, iniziativa organizzata dalla Società di Letture e Conversazioni Scientifiche insieme ad Alberto Diaspro ed Enrico Paroletti. Il prossimo appuntamento è in programma martedì 14 aprile alle ore 18, nella Sala del Maggior.🔗 Leggi su Genovatoday.it Torna a Palazzo Ducale il ciclo “Capolavori raccontati”: si parte con Marco CarminatiSarà Marco Carminati a inaugurare mercoledì 25 febbraio alle ore 21 nella Sala del Maggior Consiglio il ciclo “Capolavori raccontati” con la... Luciano Canfora a Palazzo Ducale per il secondo appuntamento del ciclo “Un Palazzo di libri”C'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) Canfora...