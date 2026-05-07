I russi tornano a fare le vacanze in Europa | in aumento i visti turistici concessi a Mosca

Dopo quattro anni dall’invasione dell’Ucraina, il numero di visti turistici concessi ai cittadini russi in Europa sta aumentando. Molti di loro stanno programmando di trascorrere le ferie nel continente, segnando un ritorno alle mete europee per le vacanze. Le autorità europee stanno registrando un incremento delle richieste di visto rispetto agli anni precedenti. Questa tendenza si nota in diversi paesi del continente, dove molte persone pianificano di visitare le città e le regioni turistiche.

A quattro anni dall’invasione su larga scala dell’Ucraina, i russi stanno tornando a scegliere l’Europa per trascorrere le vacanze. È quanto emerge da alcuni dati confidenziali ottenuti da Euractiv, secondo cui i Paesi dell’Unione europea avrebbero concesso nel 2025 più di 620mila visti ai cittadini della Federazione Russa, in aumento del 10,2% rispetto all’anno precedente. Tra le tre mete preferite dai turisti russi ci sono i laghi italiani, insieme alla Costa Azzurra, in Francia, e ad alcune località balneari spagnole. Il primato (a malincuore) della Francia. La Francia, in particolare, è il Paese europeo che ha visto l’aumento più marcato di arrivi dalla Russia nell’ultimo anno (+23% sull’anno precedente).🔗 Leggi su Open.online

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