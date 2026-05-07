I reali degli Emirati Arabi la seconda famiglia più ricca del mondo ha incassato 70 milioni dai fondi Ue per l’agricoltura

Un report rivela che la famiglia più ricca degli Emirati Arabi ha ricevuto circa 70 milioni di euro dai fondi europei destinati all’agricoltura. Si tratta di una delle più elevate somme ottenute da gruppi di questa provenienza attraverso finanziamenti pubblici europei. Le autorità di Bruxelles hanno autorizzato questa erogazione senza specificare i dettagli specifici delle attività finanziate. La questione solleva interrogativi sulla distribuzione di fondi europei a soggetti di paesi terzi.

La seconda famiglia più ricca al mondo ha incassato oltre 71 milioni di euro di fondi pubblici europei. La rivelazione arriva da un’inchiesta del Guardian e dell’organizzazione giornalistica DeSmog, condotta analizzando i fondi della Politica agricola comune (Pac), vale a dire il principale strumento attraverso cui l’Unione europea regola i sussidi destinati al settore agricolo. Secondo il giornale inglese, la famiglia reale degli Emirati Arabi Uniti, Al Nahyan, ha incassato in sei anni oltre 71 milioni di euro su terreni di loro proprietà situati in Romania, Italia e Spagna. L’inchiesta incrocia i dati di migliaia di beneficiari della Pac...🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Sussidi agricoli Ue alla famiglia reale degli Emirati: “Ha ricevuto 71 milioni di euro di fondi Pac”La famiglia reale degli Emirati Arabi Uniti ha ricevuto 71 milioni di euro di fondi della Politica agricola europea per coltivare prodotti destinati...

Dove vanno i fondi del 5x1000? Ecco chi ha incassato di più nell'AgrigentinoSono complessivamente 428 le associazioni e gli enti dell’Agrigentino che nel 2025 hanno ricevuto fondi del 5x1000 per un totale di 1.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Via dall’OPEC: lo strappo degli Emirati; Perché gli Emirati Arabi Uniti hanno lasciato l’OPEC dopo 60 anni: cos'è e le conseguenze sul petrolio; Emirati, l'ombelico del mondo. Come l’uscita dall’Opec cambia il destino di Usa, Cina, Russia, Iran e Ue (di A. Pagani); Il declino dell’Opec è preludio al nuovo ordine mondiale.

Ue, la famiglia reale Al Nahyan degli Emirati Arabi Uniti incassa oltre 71 milioni di sussidi dall’EuropaLa famiglia reale ha raccolto sostegni dall’Unione europea per prodotti agricoli destinati al Golfo, tramite diverse società in Romania, Italia e Spagna ... milanofinanza.it

Sussidi agricoli Ue alla famiglia reale degli Emirati: Ha ricevuto 71 milioni di euro di fondi PacLa famiglia reale degli Emirati Arabi Uniti ha ricevuto 71 milioni di euro di fondi della Politica agricola europea per coltivare prodotti destinati ai Paesi del Golfo. Lo rivela un’inchiesta pubblica ... ilfattoquotidiano.it

L’acquirente è un investitore privato consolidato con sede negli Emirati Arabi Uniti - facebook.com facebook

Il Governo italiano esprime la sua vicinanza agli Emirati Arabi Uniti per gli ingiustificabili attacchi subiti che devono immediatamente cessare. In questo difficile scenario, l’Italia continuerà a fare la sua parte per favorire il dialogo e scongiurare il propagarsi dell x.com