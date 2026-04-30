Meglio ben accompagnati che soli | nuovo incontro per chi si prende cura di una persona

Si terrà a San Giorgio di Nogaro un nuovo incontro nell’ambito del ciclo “Meglio ben accompagnati che soli”, dedicato a coloro che si prendono cura di una persona. L’iniziativa è organizzata dall’Asp Chiabà, con il supporto del Comune, di diverse associazioni locali e grazie ai fondi della Regione Fvg. L’obiettivo è offrire uno spazio di confronto e supporto per i caregiver della zona.

Nell'ambito del ciclo di incontri Meglio ben accompagnati che soli, dedicati ai caregiver e organizzati dall' Asp Chiabà con la collaborazione del Comune e di diverse realtà solidali del territorio e con il contributo della Regione Fvg, a San Giorgio di Nogaro ci sarà un nuovo appuntamento.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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