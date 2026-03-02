Lo studio odontoiatrico Tosi si distingue per un approccio che mette al centro la famiglia e le persone. Le strutture sono progettate per offrire cure di alta qualità senza trattare i pazienti come semplici clienti, ma come individui con bisogni specifici. La professionalità del personale si concentra sulla cura personalizzata, creando un ambiente che favorisce il benessere di ogni membro della famiglia.

Lo studio odontoiatrico con al centro la persona. Anzi, la famiglia. Sì, perché gli Studi Dentistici Tosi sono strutture d’eccellenza che non vogliono rivolgersi ai clienti, ma agli individui. Un’esperienza lunga vent’anni che si basa tutto sul concetto di fiducia. Solo così, infatti, può crearsi il giusto rapporto fra dentista e "pazientela". Un legame che va molto al di là della semplice «seduta» medica. «Io non sono figlia di dentisti – ci spiega la dottoressa Elisa Giorgia Tosi, fondatrice nel 2010 degli Studi Dentistici Tosi – e proprio per questo mi sono trovata a dover costruire la mia pazientela. Io ambisco a essere la dentista di famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La dentista che si prende cura della famiglia

