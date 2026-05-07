Il presidente della cooperativa che gestisce il porto di Marinara ha risposto alle critiche dei diportisti riguardo agli aumenti delle tariffe per i posti barca. Nel suo intervento, ha affermato che chi non accetta i nuovi prezzi è libero di cercare alternative. La società, attraverso la propria rappresentanza, ha confermato di aver deciso di aumentare le tariffe senza ulteriori precisazioni sulle motivazioni.

Vincenzo Mazzacurati, presidente di Sorgeva, la cooperativa ferrarese che ha in mano Seaser, la società guidata da Daniele Corvasce che gestisce il porto di Marinara a Marina di Ravenna, reagisce alle accuse dei diportisti, piccati per l’aumento delle tariffe dei posti barca. "Gli aumenti tariffari di Marinara rientrano nella policy di qualsiasi azienda e chi non li accetta è libero di andarsene e non vanno diffuse notizie che mettono a rischio le trattative per la cessione". Del resto – spiega in una nota Mazzacurati – di Ravenna - la nuova governance ha come mandato quello di risanare Seaser "le cui posizioni debitorie sono state consolidate dalla precedente gestione; ciò conferma la chiarezza di strategia di Sorgeva tutt’altro che confusa".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I posti barca di Marinara: "Chi non accetta gli aumenti è libero di andarsene"

Notizie correlate

Stangata sui diportisti. Maxi-aumenti dei prezzi per gli ormeggi a MarinaraBrutta sorpresa per i diportisti di Marinara, il porto turistico di Marina di Ravenna: la direzione ha aumentato il listino ormeggi fino al 39% - da...

Stipendi di aprile più alti con la flat tax al 5%: ecco chi incassa gli aumenti e chi resta fuoriRoma, 25 febbraio 2026 – Le buste paga di aprile 2026 saranno più pesanti per una parte dei lavoratori del settore privato.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Stangata sui diportisti. Maxi-aumenti dei prezzi per gli ormeggi a Marinara; I posti barca di Marinara: Chi non accetta gli aumenti è libero di andarsene; Marina di Ravenna, interpellanza su Marinara: costi insostenibili per i piccoli armatori; Pesaro–Pola, oltre 60 barche in mare per i 40 anni della regata dei trabaccoli: spettacolo e sfida verso la Croazia VIDEO.

Marinara, aumenti fino al 30%: FdI e Viva Ravenna all’attacco Diportisti in fuga, porto a rischioI gruppi consiliari di Fratelli d’Italia e Viva Ravenna, attraverso i capigruppo Nicola Grandi e Filippo Donati, hanno presentato un’interpellanza alla giunta Barattoni dopo le notizie sulla stangata ... ravennawebtv.it

Otranto, frode sui posti barca nel porto, 53 denunciatiSono state analizzate oltre 250 posizioni e scoperte più di 50 irregolarità tra fittizie residenze e false sedi operative societarie I finanzieri della sezione operativa navale di Otranto hanno ... lagazzettadelmezzogiorno.it

#Palermo Come cambia la viabilità nella borgata marinara - facebook.com facebook