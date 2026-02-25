Stipendi di aprile più alti con la flat tax al 5% | ecco chi incassa gli aumenti e chi resta fuori

Roma, 25 febbraio 2026 – Le buste paga di aprile 2026 saranno più pesanti per una parte dei lavoratori del settore privato. A determinare l’aumento è l’entrata a pieno regime della flat tax al 5% sugli incrementi retributivi legati ai rinnovi contrattuali del triennio 2024-2026. Con la circolare 2E, l’Agenzia delle Entrate ha infatti fornito le istruzioni definitive che consentono alle aziende di applicare correttamente l’imposta sostitutiva ridotta. Fino ad ora molte imprese avevano scelto una linea prudenziale, rinviando l’applicazione dell’aliquota agevolata in attesa di indicazioni uniformi. Ora è possibile ricalcolare gli aumenti già riconosciuti, sostituendo l’Irpef ordinaria e le addizionali locali con un’imposta piatta del 5% sulle sole somme derivanti dagli aumenti contrattuali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

