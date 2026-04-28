I diportisti di Marinara, il porto turistico di Marina di Ravenna, si trovano di fronte a un aumento dei costi degli ormeggi che può arrivare fino al 39%. La decisione è stata comunicata recentemente dalla gestione del porto, che ha aggiornato i prezzi, provocando reazioni tra gli utenti. La variazione si applica alle tariffe di ormeggio, con un incremento che ha sorpreso molti che frequentano regolarmente l’area.

Brutta sorpresa per i diportisti di Marinara, il porto turistico di Marina di Ravenna: la direzione ha aumentato il listino ormeggi fino al 39% - da 1.800 a 2.500 euro l’anno per una piccola barca di 6 metri e fino a 27.200 euro per un 30 metri - e particolarmente penalizzati sono i piccoli diportisti senza che, a sentir loro, sia stata data nessuna giustificazione agli aumenti. E i diportisti – oltre mille i posti barca disponibili - sono intenzionati a non pagare in prima battuta gli aumenti richiesti ma a scaglionarli in tre anni. Tutto questo sarebbe il frutto di una situazione finanziaria molto complessa per Seaser, la società che gestisce il porto di Marinara, che si trascina da alcuni anni, con 21 milioni di debito sul groppone.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stangata sui diportisti. Maxi-aumenti dei prezzi per gli ormeggi a Marinara

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