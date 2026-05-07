Per la 36ª giornata di fantacalcio, ci sono alcuni portieri che si distinguono come scelte sicure, più una scommessa economica da valutare. Tra i titolari affidabili, ci sono almeno tre nomi che hanno dimostrato continuità in questa stagione. Accanto a loro, una soluzione low cost potrebbe offrire un'opportunità a basso investimento, anche se comporta un certo rischio. Ecco le indicazioni principali per chi vuole puntare sui portieri in questa giornata.

La Serie A e il Fantacampionato Gazzetta tornano in scena con la 36ª giornata. Si parte venerdì 8 maggio alle 20.45 con Torino-Sassuolo, mentre il turno si chiuderà lunedì con il posticipo tra Napoli e Bologna in programma al Maradona alle 20.45. Dopo aver passato in rassegna difensori, centrocampisti e attaccanti, è il momento di concentrarsi sui tre portieri (più uno low cost) da schierare al fantacalcio in questo turno. Dopo i sei gol subiti in due partite contro Inter e Sassuolo, Jean Butez è tornato a chiudere la saracinesca con Genoa e Napoli, portando a casa due clean sheet. Tra i migliori portieri della Serie A, il francese è una sicurezza anche al Fantacampionato grazie alla sua fantamedia di 6,2.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I portieri da schierare al fantacalcio nella 36ª giornata

CONSIGLI FANTACALCIO 32° GIORNATA: I CANTACONSIGLI DEL WEEKEND!

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