I portieri da schierare al fantacalcio nella 36ª giornata
Per la 36ª giornata di fantacalcio, ci sono alcuni portieri che si distinguono come scelte sicure, più una scommessa economica da valutare. Tra i titolari affidabili, ci sono almeno tre nomi che hanno dimostrato continuità in questa stagione. Accanto a loro, una soluzione low cost potrebbe offrire un'opportunità a basso investimento, anche se comporta un certo rischio. Ecco le indicazioni principali per chi vuole puntare sui portieri in questa giornata.
La Serie A e il Fantacampionato Gazzetta tornano in scena con la 36ª giornata. Si parte venerdì 8 maggio alle 20.45 con Torino-Sassuolo, mentre il turno si chiuderà lunedì con il posticipo tra Napoli e Bologna in programma al Maradona alle 20.45. Dopo aver passato in rassegna difensori, centrocampisti e attaccanti, è il momento di concentrarsi sui tre portieri (più uno low cost) da schierare al fantacalcio in questo turno. Dopo i sei gol subiti in due partite contro Inter e Sassuolo, Jean Butez è tornato a chiudere la saracinesca con Genoa e Napoli, portando a casa due clean sheet. Tra i migliori portieri della Serie A, il francese è una sicurezza anche al Fantacampionato grazie alla sua fantamedia di 6,2.🔗 Leggi su Gazzetta.it
CONSIGLI FANTACALCIO 32° GIORNATA: I CANTACONSIGLI DEL WEEKEND!
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