Roberto Savi il capo della Banda della Uno Bianca a Belve Crime | Dietro di noi c’erano i servizi ci sentivamo protetti – l video

Dopo più di trent’anni di silenzio, Roberto Savi, ex poliziotto e leader della Banda della “Uno Bianca”, ha rilasciato per la prima volta un’intervista dal carcere di Bollate. La conversazione è stata condotta da Francesca Fagnani per il programma Belve Crime. In questa occasione, Savi ha affermato di aver creduto di essere protetto dai servizi segreti, rivelando alcune delle sue convinzioni durante il periodo in cui ha guidato la banda.

Per la prima volta dopo oltre trent’anni di silenzio, Roberto Savi, ex poliziotto e capo della Banda della “ Uno Bianca “, parla dal carcere di Bollate in un’intervista esclusiva a Francesca Fagnani per Belve Crime. Un faccia a faccia diretto, intenso e carico di tensione, con rivelazioni che potrebbero riaprire anche i processi, come da tempo chiedono i familiari delle vittime. Gli stessi parenti che si dicono oggi «frastornati» dalle ultime dichiarazioni, convinti che la verità emersa nelle aule di giustizia non coincida pienamente con quella storica. Nel corso dell’intervista, Savi rilegge uno degli episodi più controversi attribuiti alla banda: l’ omicidio avvenuto il 2 maggio 1991 nell’ armeria di via Volturno, a Bologna, dove furono uccisi la titolare Licia Ansaloni e il collaboratore Pietro Capolungo, ex carabiniere.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Roberto Savi a Belve Crime, famiglie delle vittime gelate dall'intervista al capo della Banda della Uno BiancaL’ex poliziotto Roberto Savi, a capo della Banda della Uno Bianca, sarà tra i protagonisti della prima puntata della seconda stagione della... Belve Crime, chi sono gli ospiti della prima puntata: arriva anche Elisa True CrimeOggi sono stati svelati gli ospiti della prima puntata di Belve Crime che andrà in onda martedì 5 maggio 2026 sui Rai 2, in prima serata. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Belve Crime, Roberto Savi della Uno Bianca intervistato in carcere da Francesca Fagnani. I parenti delle vittime: Frastornati; Belve Crime 5 maggio 2026: ospiti e anticipazioni della prima puntata con Francesca Fagnani; Chi è Roberto Savi: da poliziotto a capo della Banda della Uno Bianca; Belve Crime, Francesca Fagnani ritorna a parlare di cronaca nera. Roberto Savi a Belve Crime: Dietro di noi c’erano i servizi, a Roma parlavo con loroDal carcere di Bollate il capo della banda della uno Bianca è intervistato da Francesca Fagnani: Sono subentrati personaggi non delinquenti che ci hanno ... bologna.repubblica.it Roberto Savi a Belve Crime, famiglie delle vittime gelate dall'intervista al capo della Banda della Uno BiancaRoberto Savi, membro della Banda della Uno Bianca, è tra gli intervistati di Francesca Fagnani a Belve Crime: reazione dei familiari delle vittime. virgilio.it Roberto Savi della Uno Bianca intervistato da Fagnani. I parenti delle vittime: «Frastornati» x.com Belve Crime torna Katharina Miroslawa, 'ero la colpevole perfetta, lavoravo al night'. Interviste anche a Roberto Savi (dal carcere di Bollate) e Rina Bussone #ANSA - facebook.com facebook