I pm di Bologna ascolteranno Savi

I pubblici ministeri di Bologna hanno deciso di ascoltare nuovamente Savi, coinvolto nelle indagini sulla Banda della Uno. Da tre anni, i magistrati stanno seguendo il caso e ora intendono raccogliere nuove dichiarazioni dall’indagato. La ripresa delle audizioni si inserisce nel quadro di un procedimento che prosegue con verifiche e approfondimenti. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato sui tempi o sui contenuti dell’interrogatorio.

I magistrati di Bologna, che da tre anni hanno ripreso in mano le indagini sulla Banda della Uno Bianca, sentiranno nuovamente Roberto Savi, "il corto", l'ex poliziotto e insieme al fratello Fabio uno dei capi del gruppo criminale, in carcere dal 1994, che martedì sera nel corso di un'intervista televisiva a Belve Crime, ha parlato delle "coperture" da parte dei Servizi di cui avrebbe usufruito insieme ai suoi sodali. Affermando inoltre che il vero obiettivo della rapina all'armeria di via Volturno era eliminare l'ex carabiniere Pietro Capolungo, anche lui "ex dei Servizi". Ovviamente i pubblici ministeri che indagano sulla Banda, con l'ipotesi di concorso in omicidio, dopo l'esposto presentato nel 2023 dai familiari delle vittime, acquisiranno presto il girato integrale dell'intervista, fatta mercoledì in carcere, di circa tre ore.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - I pm di Bologna ascolteranno Savi Notizie correlate Roberto Savi dopo l’intervista a ‘Belve’: i pm di Bologna lo interrogherannoBologna, 6 maggio 2026 – Dopo le dichiarazioni di Roberto Savi alla trasmissione di Rai 2 'Belve Crime', andata in onda ieri sera, si apprende che la... I pm di sentiranno Savi dopo l'intervista choc a Belve sui servizi e la copertura all'Uno BiancaI pm di Bologna interrogheranno Roberto Savi, uno dei capi della banda della Uno bianca detenuto nel carcere di Bollate, dopo l'intervista rilasciata... Contenuti utili per approfondire I pm di Bologna ascolteranno SaviI magistrati di Bologna, che da tre anni hanno ripreso in mano le indagini sulla Banda della Uno Bianca, sentiranno nuovamente Roberto Savi, il corto, l'ex poliziotto e insieme al fratello Fabio uno ... ilgiornale.it Uno Bianca, i pm di Bologna sentiranno Savi dopo l’intervista choc a Belve sui serviziI pm di Bologna interrogheranno Roberto Savi, uno dei capi della banda della Uno bianca detenuto nel carcere di Bollate, dopo l'intervista rilasciata dallo stesso Savi alla trasmissione Rai Belve Crim ... msn.com