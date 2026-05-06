Roberto Savi dopo l’intervista a ‘Belve’ | i pm di Bologna lo interrogheranno

Dopo l’intervista trasmessa ieri sera su Rai 2, la Procura di Bologna ha deciso di convocare il responsabile della Uno Bianca, attualmente in carcere nel penitenziario di Bollate. L’uomo, condannato all’ergastolo, sarà ascoltato nei prossimi giorni in relazione alle dichiarazioni rilasciate durante il programma televisivo. La notizia arriva a poche ore dall’intervento pubblico di Savi, che ha suscitato attenzione tra gli inquirenti.

Bologna, 6 maggio 2026 – Dopo le dichiarazioni di Roberto Savi alla trasmissione di Rai 2 'Belve Crime', andata in onda ieri sera, si apprende che la Procura di Bologna interrogherà il capo della Uno Bianca, recluso nel carcere di Bollate dove sta scontando l'ergastolo. Acquisirà, inoltre, il video dell'intervista, nella quale l'ex poliziotto ha parlato di presunte coperture agli omicidi della famigerata banda. Quei servizi segreti “che prima hanno evitato ci prendessero. E poi ci hanno fatto prendere”, ha detto Savi intervistato da Francesca Fagnani. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacaeva-mikula-uno-bianca-savi-intervista-belve-i4rwkh0a Si muovono anche gli avvocati dei famigliari delle vittime.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Roberto Savi dopo l’intervista a ‘Belve’: i pm di Bologna lo interrogheranno Notizie correlate Uno Bianca, dopo l'intervista di Roberto Savi a Belve si muove anche la procura: "Lo sentiremo"Hanno destato parecchie polemiche le dichiarazioni fatte da Roberto Savi durante l'intervista a Belve, su Raidue, andata in onda martedì sera. Leggi anche: Roberto Savi a Belve Crime, l’intervista dopo 32 anni di silenzio Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Belve Crime 2 - Roberto Savi - Video; Roberto Savi a Belve Crime: Uccidevamo coperti dai servizi. A Roma parlavo con loro; Roberto Savi, il killer della Uno Bianca a Belve: Ci chiedevano di uccidere; Roberto Savi a Belve Crime: Dietro la Uno Bianca c’erano i servizi segreti. Uno Bianca, i pm di Bologna sentiranno Savi dopo l'intervista choc a Belve sui serviziI pm di Bologna interrogheranno Roberto Savi, uno dei capi della banda della Uno bianca detenuto nel carcere di Bollate, dopo l'intervista ... iltempo.it Uno Bianca, la Procura di Bologna sentirà Roberto Savi: acquisita l’intervista a BelveDopo l'intervista a 'Belve Crime', i magistrati di Bologna che stanno portando avanti una nuova indagine sulla banda della Uno Bianca sentiranno Roberto Savi, detenuto nel carcere di Bollate ... dire.it La Procura di #Bologna convocherà Roberto #Savi dopo che ieri è andata in onda l'intervista all'ex capo della banda della Uno Bianca nella trasmissione #Belve. x.com la Repubblica. . Loro ammazzavano e facevano rapine, assaltavano banche e sparavano su chiunque capitasse a tiro. E i servizi segreti dei carabinieri li “proteggevano”, in cambio di qualche “lavoro per loro”. Lo scenario tracciato da Roberto Savi, ex poliziott - facebook.com facebook