I picchiatori di stranieri e senzatetto a Termini sono militanti di Forza Nuova e Lotta Studentesca

Le indagini hanno portato all’identificazione dei gruppi coinvolti negli attacchi notturni a Termini contro persone straniere e senza fissa dimora. Dai rilievi è risultato che i responsabili fanno parte di movimenti neofascisti, tra cui Forza Nuova e Lotta Studentesca. Le aggressioni si sono verificate nelle ultime settimane, con i giovani che hanno preso di mira le persone presenti nell’area. La polizia sta continuando a indagare sui dettagli dell’operazione.

Identificati i movimenti della galassia neofascista da cui proverrebbero i giovani che hanno messo in atto i raid notturni a Termini, contro stranieri e senzatetto.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Dopo la Besurica i militanti di Forza Nuova passeggiano in via Roma: «Non sono ronde»Le passeggiate della sicurezza continueranno e andranno a toccare altri quartieri del comune di Piacenza, per poi spostarsi in provincia, per esempio... Protesta studentesca contro la nuova riforma del ministro Giuseppe ValditaraQuesta mattina 5 maggio gli studenti degli istituti tecnici di Padova erano davanti alle loro scuole contro la nuova Riforma degli Istituti tecnici...