Dopo la Besurica i militanti di Forza Nuova passeggiano in via Roma | Non sono ronde

Dopo l’evento alla Besurica, i militanti di Forza Nuova si sono mossi a piedi in via Roma, specificando che non si tratta di ronde. Le attività di sicurezza volontaria proseguiranno in altri quartieri di Piacenza e successivamente si estenderanno alla provincia, con tappe previste a Lugagnano e Castelsangiovanni. La presenza dei militanti si è svolta senza incidenti o alterchi pubblici.

Le passeggiate della sicurezza continueranno e andranno a toccare altri quartieri del comune di Piacenza, per poi spostarsi in provincia, per esempio a Lugagnano e Castelsangiovanni. Lo rende noto Forza Nuova.«Le nostre - dicono - non sono ronde. Sono passeggiate della sicurezza fatte da gente. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Roma, Questura vieta le ronde di Forza NuovaContro le ronde organizzate da Forza Nuova arriva un nuovo divieto da parte della Questura di Roma. Roma, la questura vieta le ronde di Forza Nuova sabato al parco SangalliContro le ronde organizzate da Forza Nuova arriva un nuovo divieto da parte della Questura di Roma.