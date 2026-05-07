I nuovi autoritarismi e la crisi delle libertà il convegno al Polo Piagge

Venerdì 8 maggio si terrà al Polo Piagge di Pisa un convegno intitolato “I nuovi autoritarismi e la crisi delle libertà”. L’evento, organizzato dall’Università di Pisa e dalla Scuola Superiore Sant’Anna, si svolgerà nell’aula P2 del Polo Didattico delle Piagge. La discussione affronterà tematiche legate alle caratteristiche e alle conseguenze dei recenti modelli di governo autoritari e alle modalità di restrizione delle libertà civili.

“I nuovi autoritarismi e la crisi delle libertà”: è questo il titolo del convegno promosso dall’Università di Pisa e dalla Scuola Superiore Sant’Anna in programma venerdì 8 maggio al Polo Didattico delle Piagge, aula P2, a Pisa. L’iniziativa, curata dai professori Luca Michelini e Marco Solinas, si svolgerà per l’intera giornata, dalle 9 alle 18.45, ed è aperta al pubblico. Il convegno nasce con l’obiettivo di analizzare le nuove forme di autoritarismo che stanno emergendo in Europa e nel mondo, soffermandosi sulle loro radici culturali e politiche, spesso legate alla destra nazionalista e alle tradizioni del fascismo storico. I relatori proveranno a leggere questi fenomeni all’interno della più ampia crisi della democrazia politica e sociale che attraversa le società contemporanee.🔗 Leggi su Lanazione.it

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