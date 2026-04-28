Convegno ' I nuovi autoritarismi e la crisi delle libertà'
Venerdì 8 maggio si terrà presso il Polo Piagge dell'Università di Pisa, aula P2, il convegno 'I nuovi autoritarismi e la crisi delle libertà', promosso dal professor Luca Michelini (Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Pisa) e dal professor Marco Solinas (Scuola Superiore Sant'Anna.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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