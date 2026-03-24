Recentemente, sono diventati virali sui social media alcuni meme che raffigurano il nuovo stile di abbigliamento adottato da una figura politica di rilievo, con un particolare focus su un dolcevita di colore grigio. Questo cambio di look ha attirato l’attenzione di molti utenti, che hanno commentato e condiviso immagini in cui si evidenzia un contrasto con gli stili precedenti. La discussione sui social si concentra principalmente su questa scelta estetica.

C’è un prima e un dopo nella storia recente della comunicazione italiana, e ha il colore neutro della cenere. Da quando Chiara Ferragni è apparsa sui social per chiedere scusa all’indomani del Pandoro Gate, il grigio non è più solo una sfumatura cromatica nel guardaroba, ma è diventato il codice visivo della contrizione pubblica. Un vero e proprio “format” dell’ammenda a cui, consapevolmente o meno, sembra essersi adeguata anche Giorgia Meloni per metabolizzare la sua prima, vera battuta d’arresto. A poche ore dalla sonora bocciatura della sua riforma della giustizia con la vittoria del “no” al referendum del 22 e 23 marzo, l a Presidente del Consiglio si è presentata in video spogliata della sua consueta e vibrante carica dialettica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il dolcevita della resa: Giorgia Meloni adotta il “grigio Ferragni”, i ‘meme’ con il confronto sono virali sui social

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