Andrew Lloyd Webber, in un'intervista, ha spiegato perché il musical con star la giovane attrice dovrà subire delle modifiche nella messa in scena se approderà a New York. Rachel Zegler potrebbe riprendere il ruolo della protagonista del musical Evita a Broadway. La produzione, tuttavia, ha già annunciato che potrebbero essere necessari dei cambiamenti per questioni di sicurezza. Una situazione preoccupante Diego Andres Rodriguez, che ha recitato insieme alla giovane star nello spettacolo teatrale a Londra, ha dichiarato che considera "allarmante" il fatto che Rachel Zegler negli Stati Uniti non possa esibirsi all'esterno, cantando da un balcone Don't Cry for Me Argentina come ha fatto centinaia di volte in precedenza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Rachel Zegler: a Broadway niente scena del balcone di Evita per questioni di sicurezza

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