BAFTA 2026 | Kate Middleton con onde scolpite e smokey-eyes e tutti gli altri beauty look delle star

Kate Middleton ha scelto onde definite e smokey-eye per la serata dei BAFTA 2026, attirando l’attenzione tra le star presenti. La principessa ha puntato su un trucco intenso e capelli curati, confermando il suo stile elegante. Le sue acconciature e il makeup hanno fatto subito discutere sui social. La sua presenza ha aggiunto un tocco di raffinatezza all’evento, che vede protagonisti molti volti noti del cinema e della moda.

La principessa, per l'attesa cerimonia di premiazione, ha mantenuto fede alle sue onde ultra definite, intensificando lo sguardo con profonde sfumature. Insieme a lei, tante le star protagoniste della serata che non hanno mancato di regalare ispirazioni beauty. Dal soft make-up di Emma Stone ai meravigliosi ricci di Odessa A'zion, passando per il wet hair look di Kerry Washington e non solo +++dropcap Sul tappeto rosso dei BAFTA 2026, considerati gli «Oscar britannici», non è mancata la bellezza. Tantomeno quella royal. A sfilare sul red carpet della Royal Festival Hall di Londra, infatti, è stata la principessa Kate Middleton, arrivata insieme al marito, il principe William, presidente della British Academy of Film and Television Arts. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Kate, la principessa che tenta di salvare la Corona Kate Middleton alla sua prima uscita dopo l’arresto di Andrea - facebook.com facebook

