‘Miti greci’ di Lapis Edizioni perché Olimpo e mitologia parlano ancora ai lettori di oggi

Miti greci, pubblicato da Lapis Edizioni, è un libro che rivisita le storie dell'Olimpo e della mitologia greca, pensato per un pubblico di giovani lettori. Il volume propone una serie di racconti che ricostruiscono le figure e gli eventi più noti dell'antica mitologia, offrendo un modo accessibile e coinvolgente per conoscere queste narrazioni senza interpretazioni o commenti.

Nel panorama della letteratura per ragazzi Miti greci, pubblicato da Lapis Edizioni, rappresenta un ponte straordinario tra l'antico e il contemporaneo. In queste pagine, l'Olimpo non è più un mondo lontano e immobile: dèi, eroi e creature leggendarie diventano interlocutori vivi, capaci di parlare ai lettori di oggi attraverso desideri, paure e fragilità. Questo volume si inserisce nella tradizione delle riscritture del patrimonio classico capace di restituire ai miti la loro natura originaria. Il mito non appartiene al passato ma continua a riemergere in narrazioni e immagini utilizzate per rispondere alle grandi domande umane poste...