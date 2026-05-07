Negli ultimi anni, i micro drama turchi stanno guadagnando popolarità in Italia, seguendo un trend nato in Cina e diffuso in vari Paesi. Si tratta di brevi serie televisive pensate per essere visualizzate principalmente su smartphone, spesso suddivise in episodi molto corti. Questi contenuti vengono distribuiti principalmente attraverso piattaforme digitali e social media, attirando un pubblico giovane e abituato a consumare video in modo rapido e immediato.

Dalla Cina alla Turchia fino all'Italia: cosa sono i micro drama, come funzionano le serie verticali per smartphone e perché la?ki Dakika Creative House punta al mercato italiano Dopo aver conquistato il daytime televisivo italiano con le dizi, la Turchia prova ora a esportare i micro drama e a conquistare, dopo le TV, amche gli smartphone. Nuovi prodotti di finzione che scardinano molte definizioni classiche, sono serie pensate per la visione "in verticale" (da qui anche il nome di vertical dramas), progettate per TikTok, Reels, Shorts. Cosa sono i micro-drama? Non semplici soap ruotate di 90°: i micro-drama sono contenuti pensati e costruiti per catturare l'attenzione immediatamente, con ritmi veloci, cliffhanger continui e una struttura narrativa che spinge lo spettatore a consumare un episodio dopo l'altro, ovunque si .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - I micro drama turchi puntano all’Italia: cosa sono le serie verticali per smartphone

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