Rivoluzione Witty | arrivano i micro-drama da 2 minuti su smartphone

Una nuova piattaforma chiamata Witty Drama è stata annunciata da Fascino PTG, società associata a Maria De Filippi. La piattaforma offrirà micro-drama di circa due minuti pensati per essere visualizzati sugli smartphone. L’obiettivo è di entrare nel mercato della serialità verticale, concentrandosi su contenuti brevi e facilmente fruibili tramite dispositivi mobili. La presentazione delle novità è stata comunicata recentemente dalla società.

La Fascino PTG, la società legata a Maria De Filippi, lancia Witty Drama per conquistare il mercato della serialità verticale tramite smartphone. Il progetto si apre con la serie Tutto in una notte, che debutterà il prossimo 13 aprile sulle piattaforme digitali e sui canali social dedicati. Il dell’intrattenimento digitale sta per subire una trasformazione strutturale con l’arrivo di un nuovo modello produttivo concepito per le nuove abitudini di consumo. La piattaforma WittyTV ha infatti svelato la creazione di Witty Drama, una sezione specifica destinata esclusivamente ai micro-drama. Questa strategia punta tutto sulla fruizione rapida e verticale, con episodi che hanno una durata di circa 2 minuti ciascuno. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rivoluzione Witty: arrivano i micro-drama da 2 minuti su smartphone Leggi anche: Arriva Witty Drama. Maria De Filippi produrrà serie in pillole Leggi anche: Witty Drama: Maria De Filippi scommette sul formato mobile delle serie