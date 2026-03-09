Negli ultimi mesi su TikTok si è diffuso un nuovo fenomeno chiamato Cat Slop, una serie di video creati con intelligenza artificiale che mostrano gatti e altri animali antropomorfi protagonisti di micro-soap, spesso caratterizzate da scene di violenza. Questi contenuti sono diventati rapidamente popolari tra gli utenti della piattaforma, sollevando preoccupazioni sulla loro natura e sul loro impatto.

Negli ultimi mesi è esploso un nuovo fenomeno digitale noto come Cat Slop, video generati dall’intelligenza artificiale in cui gatti e altri animali antropomorfi diventano protagonisti di micro-soap opera. Questi corti brevi combinano elementi ricorrenti come gravidanza, tradimenti, corse in ambulanza e violenza grottesca, con scene che spesso includono omicidi simulati, botte o scoperte drammatiche su figli e genitori. Non ci sono dialoghi né testi: la scelta di eliminare la parola rende i video immediatamente fruibili in qualsiasi lingua e mercato, aumentando la loro viralità. @catso14147 #aicat #catstory #cartoons #viraltiktok #usa. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il nuovo fenomeno inquietante di Tik Tok: cosa sono le micro-soap con animali all’insegna della violenza

